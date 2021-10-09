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محمد صبحي: شيريهان لديها طاقة فنية عظيمة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:48 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
آيه عبد العزيز

تحدث الفنان محمد صبحي، عن رأيه في عودة النجمة شريهان إلى الأضواء بمسرحية كوكو شانيل بعد غياب عن الساحة الفنية استمر نحو 19 عامًا.
وكشف محمد صبحي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، إنه أول مكتشفين موهبة الفنانة شريهان، مضيفا أنها تدربت لمدة 8 أشهر حتى تقدم مسرحية روميو وجوليت التي لم يكتب لها الخروج إلى النور.

وصرح محمد صبحي، أن شريهان لديها طاقة فنية عظيمة، لافتًا أنها تعرضت لمراحل أرهقتها وسحبت منها طاقتها، لتأتي عودتها بعد تلك الفترة كدليل على كم الطاقة التي تحتفظ بها تلك النجمة".
وتابع حمد صبحي، أن النجمة شريهان ممثلة وفنانة موهوبة تعشق الفن والجمهور يحبها".

مسرحية " كوكو شانيل" تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وبطولة شيريهان،تامر حبيب،أنجي وجدان.


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مسرحية محمد صبحي كوكو شانيل شيريهان النجمة شيريهان

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