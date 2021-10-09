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شادي محمد: المنتخب لم يقدم المستوي المنتظر.. وكيروش يميل للمحترفين

السبت 09/أكتوبر/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
قال شادي محمد ، مدافع المنتخب الوطني الأسبق ، إن الفوز كان مهماً للفراعنة على حساب ليبيا بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم وللمدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لافتتاح مشواره بنتيجة جيدة.

وأوضح شادي محمد عبر برنامج البريمو بقناة TEN أن المنتخب لم يقدم المستويات المنتظرة وهناك بعض الأمور الفنية ولكن بالطبع أهم ما تحقق هو حصد الفوز.

وأشار إلى أن مشاركة عمر مرموش منذ البداية في مركز الجناح الأيسر كان مفاجأة بالنسبة له موضحاً أنه توقع الدفع بأحد اللاعبين رمضان صبحي أو أحمد سيد زيزو.

وأكد أن كيروش يراهن بشكل كبير على اللاعبين المحترفين موضحاً أن مباراة الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل ستكون أكثر صعوبة لأن المنتخب الليبي سيكون أشرس على المرمى ويجب الخروج بدون هزيمة.

وأوضح أن كيروش عليه أن يدرك أيضاً أن هناك عناصر محلية أفضل في بعض الأوقات من بعض المحترفين مشيداً بأداء عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني خاصة أنها المباراة الدولية الأولى.

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