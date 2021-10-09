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ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب في 8 محافظات

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة. وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.

البرنامج عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، ويدار من خلال إدارة متخصصة محترفة ويتعاون فى تنفيذه عددًا من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ويحصل المتخرجين من البرنامج على شهادة أكاديمية إحترافية بعد إجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج، والتى تتضمن ثلاثة محاور رئيسية علوم سياسية وإستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم إجتماعية وإنسانية ويتخلل ذلك أنشطة رياضية وثقافية وفنية.

تطبيق نموذج تعليمي يرتكز على اكتساب الخبرات
يطبق البرنامج نموذجًا تعليميًا مرتكزًا على مفهوم إكتساب الخبرات حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية فى صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملى مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة ويلتقى الدارسون خلال فترة البرنامج عددًا من رموز الفكر والثقافة، لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

ومن الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر الشبابية تم تعيين الدكتور محمد غنيم محافظا لبنى سويف بعد أن كان نائبا للمحافظ في وقت سابق، وعين أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان بعد أن كان معاونا للسكرتير العام في المحافظة في وقت سابق، كما عين أحمد القاضي نائبا لمحافظ سوهاج وعين أحمد محمود نائبا لمحافظ الشرقية إضافة إلى عمرو مجدي الذي عين نائبا لمحافظ كفر الشيخ.

أما الدفعة الثانية من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب فكان تعيين إيناس حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء، وفى الدفعة الثالثة للبرنامج تم اختيار الدكتور جاكلين عازر نائبة لمحافظ الإسكندرية، واختيار المهندس سمير محمد نائبا لمحافظ القليوبية، إضافة إلى هند محمد التي تم اختيارها كنائبة لمحافظ الجيزة.

الهدف من إنشاء البرنامج
كان الهدف الأساسي للبرنامج هو إنشاء وتحديث قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشابة القادرة على تولي مسؤولية العمل السياسي والإداري في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية في زمن قياسي، حيث تكون مطلعة على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي، وتم اختبار قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة، بكفاءة عالية وإنتاجية متميزة وبالتكلفة والتوقيت المثاليين.

ويقسم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الخريجين لثلاثة أقسام اولا المواهب المميزة وفيها يحصلوا علي وظائف قيادية على مسار تصاعدي سريع مع كبار المسؤولين مع دراسات أعلى في مؤسسات أكاديمية عالمية، والمواهب الواعد وفيها يحصل الخريجون على وظائف تنفيذية في قطاعات الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى فرص العمل الأولى مع الشركات الزراعية والبقية يحصلوا علي الفرصة الأولى في معارض التوظيف والتأهيل المستمر والاستمرار في الحصول على المزايا والمنح.

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بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي

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