رمضان السيد ينتقد المتنخب ويؤكد: كان يجب استدعاء أفشة وشريف

قال رمضان السيد ، نجم النادي الأهلي الأسبق ، إن المنتخب الوطني حقق فوزاً مهماً على حساب ليبيا بنتيجة 1-0 في تصفيات كأس العالم 2022.





وأوضح رمضان السيد عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN أن المنتخب لم يقدم أفضل مستوى لديه ولكنها بداية مقبولة مع المدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش مؤكداً أنه متمسك برأيه أنه كان يجب استدعاء الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف للمنتخب وعدم استبعادهما من لقائي ليبيا.





وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يتسلم التمريرات المطلوبة لعدم وجود صانع ألعاب يجيد توزيع الكرة بالشكل المثالي.





وأكد أن عمر مرموش مهاجم المنتخب عمر مرموش ظهر بصورة طيبة وامتلك الجرأة رغم أنه يخوض أول مباراة دولية مع الفراعنة.