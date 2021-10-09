وكيله: ما تعرض له دوناروما جريمة

واصل مينو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان دفاعه عن اللاعب الشاب.





وانتقد رايولا تعرض دوناروما لصافرات استهجان في ملعب سان سيرو خلال مباراة إيطاليا وإسبانيا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية.





وقال رايولا لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية "ما حدث لدوناروما غير مقبول، ما الخطأ الذي أذنب بسببه؟" أشعر بالاشمئزاز لما حدث له ".





وتابع: "أتساءل لماذا تتدخل إدارة ميلان لإبعاد اللاعب عن هذا الصراع، والدفاع عنه ضد اللافتات المسيئة التي انتشرت في ملعب سان سيرو".





وأضاف "ميلان لم يكن يعرف أو يقدر على منع دوناروما من الرحيل، واسألوا أي شخص كأب، بماذا كنت ستنصح ابنك، البقاء في ميلان أم الذهاب إلى باريس؟".





وأردف "ما حدث في الملعب محزن للغاية وغريب. من العار أن يلاحق جزء من الجماهير شابا لم يخطئ، لقد مارس حرية الاختيار، لا يوجد سبب لإطلاق صافرات الاستهجان ضده".





وأتم مينو رايولا تصريحاته "لقد ظل دوناروما مخلصا لميلان في أحلك اللحظات وأصعبها للنادي، وملتزما ومحترفا حتى آخر دقيقة، وساعد في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا".



