مجلس الزمالك السابق سبب عقوبة منع القيد

أعلن أحد المصادر الزمالك عن المتسبب في عقوبة منع القيد التي تعرض لها الفارس الأبيض بسبب قضيةنجم الفريق الصاعد حسام أشرف.





وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقوبة على الزمالك بإيقاف القيد له لمدة فترتين بسبب مخالفات في توقيع اللاعب حسام أشرف لأكاديمية كاميرونية ثم الانضمام إلى الزمالك.





وأوضح المصدر أن الأمر متعلق ومتراكم من المجالس السابقة ويأتي على رأسها مجلس الزمالك السابق الذي أبرم العقد مع حسام أشرف على الرغم من توقيعه للأكاديمية الكاميرونية ولم يتم حل الأمر وقتها.





وأفاد المصدر بأن اللجنة الثلاثية السابقة أخطأت بسبب عدم متابعة الملف في الاتحاد الدولي لكر ة القدم مشددًا على أن اللجنة الحالية أخطأت بسبب التسوية التي تمت مع الأكاديمية الكاميرونية وكانت بمثابة توريط للزمالك وإدانة ضده.





يذكر أن المحكمة الرياضية (كاس) أيدت بشكل نهائي قرار وقف القيد على الزمالك لمدة فترتين.



