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ملك قورة تواصل تصوير حكاية "فوتوشوب"

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:20 ص
ملك قورة
ملك قورة
ولاء عبد الناصر
تواصل الفنانة ملك قورة تصوير حدوتة "فوتوشوب" من مسلسل "زى القمر" الذى يعرض حاليًا على قناة CBC.

وانطلق التصوير الثلاثاء، وتقوم ملك بطولة الحدوتة بمشاركة الفنان محمد مهران، وإخراج شادى أبو شادى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى.


يذكر أن ملك قورة شاركت في مسلسل "إجازة مفتوحة" على قناة ON حيث تشارك في بطولته إلى جانل شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

الكلمات المفتاحية

منوعات ملك قورة دراما حكايه حكاية فوتوشوب

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