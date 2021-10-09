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رزان مغربي: بحب السُمر زي أحمد زكي.. والزوج المصري مُتفهم

السبت 09/أكتوبر/2021 - 03:51 ص
رزان مغربي
رزان مغربي
رضوى خالد

حلت اليوم الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ضيفة في برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا في تمام الساعة 11 مساء عبر شاشة قناة On.

وكشفت رزان مغربي، العديد من المعلومات عنها، وأبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن استعراض مواهبها المختلفة داخل ستوديو "لايڤ من الدوبلكس".

وقالت "رزان مغربي مع أبلة فاهيتا : بشتغل على ٣ أدوار  مع عمرو يوسف، كريم، أحمد مالك فراج، بحب أنوع وأقدم برامج منوعة كتير". 


وتابعت رزان المغربي : أنا بحب  الحاجة الحرشة بحب الرجالة  السمر مثل أحمد زكي ،أو من لأقصر وأسوان، واخد سبع غرز كدة". 

وأضافت : "جوزي ما يحب يظهر في الأضواء، وعملنا أربع أفراح وكنا عازمين ناس قليلة، وتمن الفستان ٤٠ دولار، وفي الأخر المهم أن الواحد ينبسط، ما مهم الفلوس".

وفي نهاية حديثها قالت: "حماتي طنط سوزي قمر هي كتير أوربية كنت فاكره زي الأفلام  المصرية تجبني من شعري، تخليني أور كوسة، الزواج من مصر كتير حلو ومتفهم وبيساعدني في التربية".

ويبث برنامج لايڤ من الدوبلكس في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.


وتستعد  رزان مغربى  خلال الأيام القادمه لتصوير مشاهدها فى مسلسل آخر بعنوان «بيمبو» بطولة أحمد مالك وهبة المفتى و سينتيا خليفة إخراج عمرو سلامة والمسلسل تدور أحداثه فى ١٥ حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية أيضا.



كان آخر ظهور درامى لرزان مغربى كان قبل ثلاث سنوات من خلال مسلسل «رسايل» الذى عرض فى رمضان ٢٠١٨ وشارك رزان  فى بطولته مى عز الدين و خالد سليم وأحمد حاتم  تأليف محمد سليمان عبد الملك إخراج ابراهيم فخر.

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