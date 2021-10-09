هازارد يثير الجدل بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

اثار البلجيك إيدين هازارد نجم ريال مدريد الجدل بشأن إمكانية تعاقد الملكي مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.





والتقطت الكاميرا الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا، في نصف نهائي دوري أمم أوروبا، كلمة سريعة من هازارد أثارت ابتسامة مبابي.





وزادت هذه الواقعة التكهنات حول إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد بانتهاء عقده مع النادي الباريسي في ختام الموسم الجاري.





كما اجتهدت الحسابات الرسمية لوسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير والتكهن بما قاله النجم البلجيكي لزميله الفرنسي.





وأجمعت الكثير من الاقاويل على أن هازارد قال لمبابي "هالا مدريد"، بينما سخر البعض الآخر بالقول إن "هازارد أبلغ كيليان بأنه لن يتنازل له عن القميص رقم 7".





وينتهي عقد المهاجم الشاب مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وخرج مؤخرا لإعلان رغبته بأنه كان يريد الرحيل عن فريقه صيف العام الجاري للانتقال إلى صفوف العملاق المدريدي.



