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عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

السبت 09/أكتوبر/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
 أكد مصدر بنادي المقاولون العرب، أن عماد النحاس المدير الفني للفريق، رفض استمرار اللاعب يوسف حسن رفقة ذئاب الجبل.

وكان المقاولون قد نجحوا في ضم يوسف حسن والذي كان يعد أحد أهداف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لما ذكره المصدر، أن عماد النحاس طالب بالاستغناء عن اللاعب بعد رفضه تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي في الموسم الحالي، للاستفاده ماديا من وراء بيعه".

وزاد: "الصفقات الجديدة دعمت المراكز التي كان يحتاج إليها الجهاز خاصة في الجانب الهجومي الذي سبب المشاكل للفريق في الموسم الماضي، بعد التعاقد مع النيجيري جون أوكلي ومحمد طلعت وممادو نياس".

وكان المقاولون العرب قد نجحوا في التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، على رأسهم عمر بسام ومحمد طلعت، والتونسي أسامة الرمضاني والنيجيري جوهان وأحمد مجدى

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