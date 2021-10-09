بعد ارتباطه ببرشلونة.. مانشستر سيتي يحسم موقفه من بيع سترلينج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف نادي مانشستر سيتي، من بيع نجمه رحيم سترلينج في الميركانو الشتوي المقبل، بعد ارتباط اسمه ببرشلونة.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر سيتي سيرفض أي عرض لرحيل سترلينج في يناير المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن الفريق الإنجليزي سيحاول إقناع رحيم سترلينج بتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.





وتوقفت مفاوضات التجديد بين مانشستر سيتي وسترلينج، مما أثار التساؤلات بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة أنه يتواجد مع السماوي منذ 6 سنوات.





وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يراقب وضعية سترلينج، وقد يتحرك العملاق الكتالوني لاستعارته في الشتاء.



