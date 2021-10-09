تفاصيل جلسة الخطيب مع موسيماني

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب عودته من السعودية.





جاء ذلك من أجل معرفة أس باب موسيماني الفنية، في رفض خوض أي مباراة ودية، لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب أبدى تحفظه على عدم خوض موسيماني مباريات ودية خلال الفترة الحالية، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.





وتابع المصدر، أن محمود الخطيب كان يرغب في خوض مباريات وديه من أجل علاج السلبيات التي يعاني منها اللاعبون والتي ظهرت في مباريات الدوري خلال الموسم المنقضي، والسوبر المحلي أمام طلائع الجيش.





وأشار المصدر، أن الخطيب قرر تجميد الموقف لحين الاجتماع بموسيماني، ومعرفة تقريره النهائي بشأن سر رفضه خوض أي مباريات ودية خلال فترة الاستعداد لبطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا.



