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صدمة لبرشلونة بسبب أسبوع الفيفا

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض أحد نجوم برشلونة الإسباني لإصابة جديدة أثناء المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده في التصفيات القارية الحالية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الأمريكي سيرجينو دست نجم برشلونة تعرض للإصابة مجددا أثناء مشاركته مع منتخب أمريكا أمام جامايكا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن دست خاض المباراة كأساسي لكنه في الدقيقة 77 شعر بعدم الراحة في أوتار الركبة للساق اليمنى وسرعان ما تم تغييره.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سيرجينو دست كان قد صنع الهدف الأول لزميله في المنتخب ريكاردو بيبي في المباراة التي فازت بها الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين نظيفين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دست تعرض للإصابة أثناء التوقف الدولي في الشهر الماضي، حيث عانى من التواء في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

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