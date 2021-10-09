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محمد هاني ينفجر في الأهلي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
عبر محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه من تهميشه في الفريق، من قبل المدير الفني، بيتسو موسيماني.

وقام محمد هاني، بعقد جلسة مع سامي قمصان، المدرب العام للفريق، خلال الفترة الأخيرة، وأكد خلالها أنه مستاء من عدم إشراكه والاعتماد المتواصل على أكرم توفيق في هذا المركز، مطالبًا بالحصول على فرصة.

وطلب المدرب العام من محمد هاني، ضرورة التركيز فقط في التدريبات، وبذل أقصى جهد وترك حرية المشاركة من عدمها إلي المدير الفني كونه صاحب القرار الأول والأخير في اختياراته ولابد من استيعاب هذا الأمر، للابتعاد عن أي صدام قد يؤثر على موقفه مع الفريق.

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