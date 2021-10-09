رد فعل النني بعد استبعاده من المشاركة مع آرسنال

أكدت تقارير صحفية، أن محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، يشعر بالغضب بسبب تهميشه في الفريق وفقدانه لمكانه الأساسي في تشكيل الفريق.





النني يعد الخيار الرابع في خط وسط آرسنال، بالنسبة للمدرب الإسباني ميكيل رتيتا، بعد قدوم البلجيكي الشاب ألبرت سامبي لوكونجا.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النني مع آرسنال في نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتوصل معه النادي لاتفاق من أجل تجديد العقد، على الرغم من حرص أرتيتا على تقديم عقد جديد له.





ومن الممكن أن يتم بيع محمد النني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والاستفادة منه ماديًا بدلًا من رحيله بشكل مجاني.



