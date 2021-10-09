حازم إمام يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك

ذكرت تقارير صحفية، أن حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تراجع عن فكرة الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى عدد من العروض.





وكانت المحكمة الرياضية "كاس"، قد أصدرت قرارًا أول أمس الخميس، بتأييد إيقاف الزمالك عن التعاقدات لفترتين.





وأشارت التقارير إلى أن حازم إمام، فضل البقاء مع الزمالك بعد تأكده من صعوبة استمرار التونسي حمدي النقاز.





وكان نادي الزمالك، وقع مع حمدي النقاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع الترجي التونسي، إلا أنه لن يتمكن من تسجيله بسبب عقوبة إيقاف القيد الموقعة عليه من الاتحاد الدولي.



