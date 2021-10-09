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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 09/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار محبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موقف ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في جدول الدوري الاسباني
يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة ويطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في حين يحتل أتلتيك بيلباو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 13 نقطة حصدها من 8 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة ويطمح أتلتيك بيلباو في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports Connect ببث المباراة.

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