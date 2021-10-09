كارتيرون يسأل عن إصابة رزاق سيسيه

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبى بخصوص إصابة الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق، بعد انتهاء إعارته لنادى الاتحاد السكندرى.





يأتى ذلك فى الوقت الذى تقرر فيه قيده فى قائمة الفريق بعد قرار "فيفا" بوقف قيد الصفقات الجديدة، وعدم إتمام قيد التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق.





ويرغب كارتيرون فى معرفة مدى قدرة اللاعب على التواجد مع الفريق الأبيض فى بداية الموسم 2021-2022.





وكان وكيل اللاعب الايفوارى قد أخبر ادارة الزمالك مؤخرًا برفضه تجديد عقده الذى ينتهى فى نهاية الموسم الحالى بسبب رغبته فى اللعب لأحد أندية الدرجة الثانية فى فرنسا.



