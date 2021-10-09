موعد مباراة باريس سان جيرمان بالجولة العاشرة في الدوري الفرنسي

يترقب عشاق الكرة الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان بالجولة العاشرة في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.





موقف باريس سان جيرمان وأنجيه في جدول الدوري الفرنسي

يحتل أنجيه المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة ويطمح أنجيه في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 24 نقطة حصدها من 9 مباريات، حيث فاز في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة. ويطمح النادي الباريسي في حصد لقب الدوري الذي خسره في الموسم الماضي على يد ليل بفارق نقطة واحدة كما يطمح في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ميركاتو صيفي مثالي نال إشادة جميع متابعي وعشاق الساحرة المستديرة.





موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 على استاد بارك دي برانس معقل باريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



