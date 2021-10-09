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معلول يجدّد عقده مع الأهلي في هذا الموعد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يجدّد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي خلال الأيام القادمة فور وصوله من معسكر منتخب بلاده.

معلول يجدّد عقده مع الأهلي
وينتظم معلول حاليا في معسكر منتخب تونس في إطار استعدادات نسور قرطاج لتصفيات مونديال 2022 القادم بقطر.

وأنهى معلول الاتفاق على كافة التفاصيل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، ومن المنتظر أن يوقّع على عقده الجديد خلال الأيام القادمة، حيث ينتهي عقده الجديد بنهاية 2024.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

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