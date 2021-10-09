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تشيلسي أولًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إنطلاق منافسات الجولة الثامنة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء تشيلسي في صدارة أندية "البريميرلج" بعد فوزه على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج".

وانتهت قمة الجولة السابعة والتي جمعت حامل لقب الدوري الإنجليزي النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي بنظيره ليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "آنيفيلد".

كما حقق أرسنال فوزاً صعباً على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ليرتفع بذلك رصيد سبيرز إلى النقطة 12 في المركز الثامن بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 10 في المركز العاشر في ترتيب الدوري.

وفي لقاء آخر حقق برينتفورد الفوز على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرلج، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الصاعد حديثاً "للبريميرليج" فريق برينتفورد إلى النقطة 12 في المركز السابع، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 11 في المركز التاسع.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:
1 تشيلسي16
2 ليفربول15
3 مانشستر سيتي14
4 مانشستر يونايتد14
5 إيفرتون14
6 برايتون14
7 برينتفورد12
8 توتنهام هوتسبر12
9 وست هام يونايتد11
10 أستون فيلا10
11 آرسنال10
12 ولفرهامبتون9
13 ليستر سيتي8
14 كريستال بالاس7
15 واتفورد7
16 ليدز يونايتد6
17 ساوثهامبتون4
18 بيرنلي3
19 نيوكاسل يونايتد3
20 نورويتش سيتي1


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