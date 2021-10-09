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تعرف على قائمة بيراميدز في الموسم الجديد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
انتهى نادي بيراميدز من إجراءات قيد قائمته المحلية للموسم الجديد، بعد انتهاء فترة القيد المحلية أول أمس، استعدادا لخوض مباريات الدوري والكأس وباقي المنافسات المحلية والقارية.

وضمت القائمة المحلية ٣٣ لاعبا، بعد قيد اللاعبين، أحمد دعدور ومحمود صابر وفخر الدين بن يوسف وهشام محمد وحسين السيد وعبد الله مجدي ووليد الكرتي واللاعب الشاب عبد الرحمن صميدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - أحمد دعدور- يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - هشام محمد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١" - محمود صابر "٢٠٠١" - عبد الرحمن صميدة "٢٠٠٣"

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف

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