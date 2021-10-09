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صلاح وفاردي يتصدران.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة الثامنة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

عزز صلاح صدارته لهدافي "البريميرلج" برصيد 6 أهداف بعد تسجيله هدف في تعادل الريدز أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل إثنين.

فيما حل جيمي فاردي ثانياً برصيد 6 أهداف بعد تسجيله هدف في تعادل فريقه بهدفين لمثلهما أمام كريستال بالاس خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سيلهورست بآرك".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:
محمد صلاح - ليفربول 6
جيمي فاردي - ليستر سيتي 6
ميكيل أنطونيو - وست هام 5
برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 4
ساديو ماني - ليفربول 4
إسماعيلا سار - واتفورد 4
نيل موباي - برايتون 4
سعيد بن رحمة - وست هام 3
دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون 3
رافينيا - ليدز يونايتد 3
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد 3
ديماراي جراي - إيفرتون 3
ماسون جرينوود - مانشستر يونايتد 3
روميلو لوكاكو - تشيلسي 3
هوانج هي تشان - وولفرهامبتون 3
ديوجو جوتا - ليفربول 3
سون هيونج مين - توتنهام 3
أندروس تاوسيند - إيفرتون 3
جابرييل جيسوس - مانشستر سيتي 2
بابلو فورنالس - وست هام 2
ويلفرد زاها - كريستال بالاس 2
كونور جالاجير - كريستال بالاس 2
عبد الله دوكوري - إيفرتون 2
داني إنجز - أستون فيلا 2
جيسي لينجارد - مانشستر يونايتد 2
تيمو بوكي - نوريتش سيتي 2
ألان سانت ماكسيمين - نيوكاسل 2
بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال 2
فيران توريس - مانشستر سيتي 2
كالوم ويلسون - نيوكاسل 2
إيمانويل دينيس - واتفورد 2

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