تعرف على القائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

أنتهى نادي الإسماعيلي من إجراء قيد قائمته المحلية للموسم الجديد بعد انتهاء فترة القيد المحلية أول أمس، استعدادًا لخوض مباريات الدوري للموسم الجديد.





وجاءت القائمة كالآتي :

حراسة المرمي: محمد فوزى - أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان





خط الدفاع : باهر المحمدى - محمد هاشم - أحمد كاستيلو - محمد عمار - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد بيومى - مروان الصحراوى - مصطفى فارس - أحمد عيد - محمد دسوقى - عصام صبحى - عبد الله جمعة





خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل - محمود دونجا - عمر الوحش - عماد حمدى - أحمد مصطفى - محمد صادق - عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى - مدحت فقوسة - مدبولي





خط الهجوم : شكري نجيب -الناميبى شيلونجو - الزامبى جاستين شونجا





و تم قيد 5 لاعبين مواليد 99 تحت السن:

الحارس كمال السيد - محمد نصر - محمد عبد السميع - محمود عبد الله - مروان شوقى





تم وضع 3 لاعبين انتظار وهم

محمد صبحي - حازم مرسي - عمر هنيدي بات قريب من " نادي المريخ "





جدير بالذكر أن الإسماعيلي ينتظر البطاقه الدولية لمحمد الترهوني صفقة الفريق الجديدة.



