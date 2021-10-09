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تعرف على القائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أنتهى نادي الإسماعيلي من إجراء قيد قائمته المحلية للموسم الجديد بعد انتهاء فترة القيد المحلية أول أمس، استعدادًا لخوض مباريات الدوري للموسم الجديد.

وجاءت القائمة كالآتي :
حراسة المرمي: محمد فوزى - أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان

خط الدفاع : باهر المحمدى - محمد هاشم - أحمد كاستيلو - محمد عمار - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد بيومى - مروان الصحراوى - مصطفى فارس - أحمد عيد - محمد دسوقى - عصام صبحى - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد عادل - محمود دونجا - عمر الوحش - عماد حمدى - أحمد مصطفى - محمد صادق - عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى - مدحت فقوسة - مدبولي

خط الهجوم : شكري نجيب -الناميبى شيلونجو - الزامبى جاستين شونجا

و تم قيد 5 لاعبين مواليد 99 تحت السن:
الحارس كمال السيد - محمد نصر - محمد عبد السميع - محمود عبد الله - مروان شوقى

تم وضع 3 لاعبين انتظار وهم
محمد صبحي - حازم مرسي - عمر هنيدي بات قريب من " نادي المريخ "

جدير بالذكر أن الإسماعيلي ينتظر البطاقه الدولية لمحمد الترهوني صفقة الفريق الجديدة.

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