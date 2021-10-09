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موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة نظيره البلجيكي في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 10من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "أليانز ستاديوم" في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية.

وفشل المنتخب الإيطالي في الوصول إلى النهائي بعد هزيمته أمام المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على "سان سيرو".

بينما يلعب المنتخب البلجيكي اللقاء بعد خسارته من منتخب فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف نهائى دوري الأمم الأوروبية والتي أقيمت على ملعب " أليانز ستاديوم".

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لدوري الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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