حسمت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف على ملف الكرة عدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية

ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وكريم فؤاد بالإضافة إلى حسام حسن وأخيرا مصطفى البدري الذي تمت إعارته لفيوتشر fc.





وعاد الثنائي أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من الإعارة لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل، بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.



