Advertisements

الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
حسمت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف على ملف الكرة عدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية
ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وكريم فؤاد بالإضافة إلى حسام حسن وأخيرا مصطفى البدري الذي تمت إعارته لفيوتشر fc.

وعاد الثنائي أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من الإعارة لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل، بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 10 ساعة

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 10 ساعات

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 19 ساعة

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 16 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:28 ص

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

01:22 ص

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

12:49 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements