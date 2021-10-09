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موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية والتي تجمع بين منتهب إسبانيا ونظيره فرنسا على أرضية ملعب سان سيرو الإيطالي.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت دبي.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أمم أوروبا.

جدير بالذكر أنه في نفس اليوم ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والتي تجمع بين منتخب إيطاليا ونظيره بلجيكا على أرضية ملعب يوفينتوس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

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