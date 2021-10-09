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محمد صبحي: من يتجاوز معي على السوشيال ميديا مصيره الحظر (فيديو)

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:32 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
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قال الفنان القدير محمد صبحي، إنه ضد التريند ومن يتجاوز معه عبر السوشيال ميديا يقوم بحظره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص يقوم بالتجاوز في لفظ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو قام بإهانة شخص يتم حظره فورا.

وتابع الفنان القدير محمد صبحي، أن كل السوشيال ميديا وهم والحقيقة الوحيدة الموجودة به فقط من يقوم بكتابة تعليق ويستفاد منه الأخريين فقط.

الكلمات المفتاحية

مواقع التواصل الاجتماعي محمد صبحي قناة صدى البلد فيسبوك السوشيال ميديا

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