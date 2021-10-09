بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن ملك الأغنية البدوية





توفي ملك الأغنية البدوية الفنان الجزائري رابح درياسة عن عمر ناهز 87 سنة.





ولد درياسة في 1 يوليو 1934 بعاصمة الورود البليدة، وهو مغن، ومؤلف موسيقي، وملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، ومتشبع بالطابع الشعبي البدوي الأصيل.





بدأ مشواره الغنائي عام 1953 بعد أن عمل في الكثير من الميادين لكن الفن كان المحطة الأبرز في تاريخه، حيث غنى للوطن، الحب، الجمال والأغنية الحكيمة.





أدى الأغنية البدوية والجزائرية الملتزمة والمحترمة، ويحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور في الجزائر والخارج لسلامة وعذوبة أغانيه الخالية من الكلمات الماجنة.



