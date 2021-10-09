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خبير: تفقد الرئيس للمشروعات على أرض الواقع رسالة للفاسدين
السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:42 ص
علق الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.
وأضاف الدكتور أحمد سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تفقد الرئيس للمشروعات يبعث رسالة لكل مؤسسات الدولة أن الرئيس يتابع عن كثب ما يتم على أرض الواقع من أعمال من أجل محاربة أي فساد قد يحدث، لافتا أن المشروعات القومية تتم بجودة ومواصفات عالية.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، إنشاء الطرق في الصحراء يستهدف التوسع في أعمال التنمية وخلق فرص عمل جديدة وإنشاء بنية تحتية من أجل التوسع في رقعة البناء، ما حدث على جانبي الطرق من تنمية عمرانية متكاملة من إنشاء مصانع ومزارع في إطار المشروع الرئاسي القومي للجمهورية الجديدة وأعمال التنمية المستدانة 2030.