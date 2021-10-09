خبير: تفقد الرئيس للمشروعات على أرض الواقع رسالة للفاسدين

علق الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.





وأضاف الدكتور أحمد سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تفقد الرئيس للمشروعات يبعث رسالة لكل مؤسسات الدولة أن الرئيس يتابع عن كثب ما يتم على أرض الواقع من أعمال من أجل محاربة أي فساد قد يحدث، لافتا أن المشروعات القومية تتم بجودة ومواصفات عالية.



