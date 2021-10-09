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خبير: مشروعات التنمية المستدامة ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات
السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:45 ص
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف إنشاء مجتمع عمراني جديد بشق العديد من الطرق في الصحراء، لافتا أن عدد العدد الصناعية بلغ 21 مدينة جديد بسبب شبكة الطرق الجديدة.
وأضاف سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنشاء الطرق أول أهداف تحقيق التنمية من أجل بناء المصانع والمدارس وانتشار المواطنين في جميع ربوع أراضي الوطن وزيادة الاستثمار.
وتابع خبير التشريعات الاقتصادية: كما استهدفت التنمية المناطق العشوائية مما ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات ، لافتا أن تفقد الرئيس للمشروعات يبعث رسالة لكل مؤسسات الدولة أن الرئيس يتابع عن كثب ما يتم على أرض الواقع من أعمال من أجل محاربة أي فساد قد يحدث، لافتا أن المشروعات القومية تتم بجودة ومواصفات عالية.