خبير: مشروعات التنمية المستدامة ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف إنشاء مجتمع عمراني جديد بشق العديد من الطرق في الصحراء، لافتا أن عدد العدد الصناعية بلغ 21 مدينة جديد بسبب شبكة الطرق الجديدة.





وأضاف سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنشاء الطرق أول أهداف تحقيق التنمية من أجل بناء المصانع والمدارس وانتشار المواطنين في جميع ربوع أراضي الوطن وزيادة الاستثمار.



