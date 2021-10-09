محمد موسى: التشكيل الجديد لـ"القومي لحقوق الإنسان" يهدف للنهوض بالحريات

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالتشكيل الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك طبقا للترشيحات التي وصل إليها المجلس من الجهات المنصوص عليها فى القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.





وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشهادة الكثيرين هي مجموعة احترافية وتهدف للنهوض بالحريات كمان يوحي بالأمل، وتتكون من مجموعة متنوعة من جميع أطياف الشعب، مطالبا المجلس الجديد بضرورة العمل بقوة على صد الهجمات من الجماعات المغرضة ضد الدولة.



