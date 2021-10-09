Advertisements

محمد موسى عن "مروان إني ببابك": حذرت من ترك مساحة لمثل هؤلاء

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:50 ص
محمد موسى
محمد موسى
شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مغني الراب "شب جديد"، بعد ظهوره في حفل مروان بابلو الجمعة الماضية، والذي قام فيه بتحريف ابتهال "مولاي إني ببابك قد بسطت يدي"، لـ"مروان إني ببابك قد بسطت يدي".

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "طبعا كلنا عارفين أن ابتهال مولاي كان من تقديم الشيخ سيد النقشبندي وألحان بليغ حمدي، وده الحقيقة من الابتهالات الدينية المهمة جدا لنا، ولما ييجي واحد زي ده يحرف معانيه.. وهو ده اللي حذرت منه كتير ترك مساحة لمثل هؤلاء بيجرفوا الثقافة".

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شنوا هجوما كبيرا على "شب جديد" بعد قيامه بتغيير كلمات الابتهال لـ"مروان إني ببابك"، واتهمه عدد من الجمهور بالإلحاد، فيما اعتبره آخرون نوعا من المزاح.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الفوز على ليبيا.. حظوظ منتخب مصر في التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يُهاجم مرموش بتصريح قوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ يوم

مانشستر سيتي يحسم موقفه انتقال سترلينج إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

5 مكاسب حققها "كيروش" بعد فوز منتخب مصر على ليبيا (تقرير)

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبدالعال: عبدالله السعيد ورط كيروش بسبب أفشة

منذ حوالي 7 ساعات

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق للنيابة الإدارية بعد واقعة إلقاء لقاحات كورونا في القمامة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"متجيش مصر تاني ياملحد" هكذا علق الجمهور على مروان بابلو

أول تحرك قانوني ضد مروان بابلو بعد اتهامه بالدعوى للإلحاد بحفله الأخير

الباز يكشف سبب اتهام مغني فلسطيني بالإلحاد بسبب "النقشبندي" (فيديو)

بلاغ للنائب العام ضد مغني الراب مروان بابلو لاستهانته بالنقشبندي

صبري فواز يتضامن مع مروان بابلو: "مولاي" غنوة مش نص مقدس

مروان بابلو يواجه عقوبة السجن 3 أشهر وغرامة بعد تغيير كلمات ابتهال "مولاي" (خاص)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:28 ص

شاهد أهداف مباراة مصر وليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

10:51 م

كيروش يبدي إعجابه بنجم الأهلي خلال مواجهة ليبيا

01:22 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements