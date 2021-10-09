محمد موسى عن "مروان إني ببابك": حذرت من ترك مساحة لمثل هؤلاء

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مغني الراب "شب جديد"، بعد ظهوره في حفل مروان بابلو الجمعة الماضية، والذي قام فيه بتحريف ابتهال "مولاي إني ببابك قد بسطت يدي"، لـ"مروان إني ببابك قد بسطت يدي".





وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "طبعا كلنا عارفين أن ابتهال مولاي كان من تقديم الشيخ سيد النقشبندي وألحان بليغ حمدي، وده الحقيقة من الابتهالات الدينية المهمة جدا لنا، ولما ييجي واحد زي ده يحرف معانيه.. وهو ده اللي حذرت منه كتير ترك مساحة لمثل هؤلاء بيجرفوا الثقافة".



