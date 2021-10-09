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محمد موسى يفتح النار على فيفي عبده: لا تراعي سنها وتستفز الجمهور

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:51 ص
محمد موسى
محمد موسى
علق الإعلامي محمد موسى على قيام الفنانة فيفي عبده بنشر مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن "فيفي نشرت من كام يوم مقطع فيديو بترقص فيه في الشارع ولا كأنها واحدة صغيرة، يعني حقيقي المنظر دا أنا مش مستوعبه ومش فاهم هدف الفنانة من نشر فيديوهات زي دي"

وتساءل محمد موسى حول سبب قيام فيفي عبده بنشر مثل هذا الفيديو، قائلا: "إزاي واحدة في سن الفنانة فيفي عبده تظهر بالمنظر ده قدام الناس وفي الشارع لا وكمان في السوشيال ميديا.. بصراحة أنا مستغرب، بالرغم من سنها إلا أنها تستفز الجمهور بمثل هذه التصرفات، ومكتفتش بالهجوم اللي حصل عليها قبل كده بعد رقصها بالبشكير، أنا شايف إنها تعيد النظر وده لسنها ولأولادها ولأحفادها وتراعي شكلها".

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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