محمد موسى يفتح النار على فيفي عبده: لا تراعي سنها وتستفز الجمهور

علق الإعلامي محمد موسى على قيام الفنانة فيفي عبده بنشر مقطع فيديو وهي ترقص في الشارع، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن "فيفي نشرت من كام يوم مقطع فيديو بترقص فيه في الشارع ولا كأنها واحدة صغيرة، يعني حقيقي المنظر دا أنا مش مستوعبه ومش فاهم هدف الفنانة من نشر فيديوهات زي دي"



