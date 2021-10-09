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محمد موسى عن واقعة "مروان إني ببابك": تنمر واستهزاء بالدين

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:53 ص
محمد موسى
محمد موسى
قال الإعلامي محمد موسى، إن ما فعله مغني الراب "شب جديد"، من قيامه بتحريف ابتهال "مولاي إني ببابك" إلى "مروان إني ببابك"، مخاطبا بها مغني الراب مروان بابلو، يعد تنمر واستهزاء بالدين.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن مثل هؤلاء يقومون بتجريف الثقافة المصرية، ويتسببون في هبوط الذوق العام، كما أنهم يحتاجون لوقفة جادة لعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

وتابع محمد موسى، إن بعض الجمهور اتهم "شب جديد" بالإلحاد، حيث قال بعضهم إن مغني الراب كفر حينما غنّى بهذه الطريقة، كما أضاف بعضهم أنه "كان ناقص شب جديد يغني المرة الجاية طلع البابلو علينا".

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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