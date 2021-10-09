محمد موسى عن واقعة "مروان إني ببابك": تنمر واستهزاء بالدين

قال الإعلامي محمد موسى، إن ما فعله مغني الراب "شب جديد"، من قيامه بتحريف ابتهال "مولاي إني ببابك" إلى "مروان إني ببابك"، مخاطبا بها مغني الراب مروان بابلو، يعد تنمر واستهزاء بالدين.





وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن مثل هؤلاء يقومون بتجريف الثقافة المصرية، ويتسببون في هبوط الذوق العام، كما أنهم يحتاجون لوقفة جادة لعدم تكرار مثل هذه الواقعة.



