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مستشار «الموسيقيين» يطالب مروان بابلو بالاعتذار للمسلمين

السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:55 ص
نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن مصر والعالم العربي يمران بمرحلة استثنائية لن تدوم، لافتا أن ما قام به مغني الراب "شب جديد"، في حفل مروان بابلو الجمعة الماضية يخالف جميع التقاليد والأعراف والقيم التي نشأ عليها المجتمع.

وأضاف عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: تحريف ابتهال "مولاي إني ببابك قد بسطت يدي"، لـ"مروان إني ببابك قد بسطت يدي" ضرب قيمة روحية لدى المسلمين وما حدث غير مقبول دينيا أو أخلاقيا أو قانونيا، مطالبا مروان بابلو بتقديم الاعتذار للعرب والمسلمين.

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين: "شب جديد" ليس مقيد بالنقابة ولم يحصل على تصريح بالغناء، وما افتعله من تعدي على قيم روحية لدى المسلمين من أجل خلق حالة من الجدل داخل المجتمع ويبدوا أنه يعاني من مرض الشهرة.

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