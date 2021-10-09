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ناقد رياضي: مباراة مصر وليبيا صعبة جدا.. وليس أمامنا سوى الفوز
السبت 09/أكتوبر/2021 - 06:58 ص
قال الناقد الرياضي محمد مراد، إن مباراة منتخب مصر ونظيره الليبي صعبة جدا، خاصة أنها الؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك لأن المنتخب الوطني ليس أمامه إلا الفوز بالمباراة.
وأضاف مراد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب على المنتخب الوطني الحصول على 3 نقاط عن طريق الفوز في المباراة، خاصة أن المتأهل هو أول المجموعة فقط، وبالتالي يجب تجميع أكثر عدد من النقاط.
وتابع، "الفوز في الماتش دا مهم جدا، عشان لما ندخل الماتش الجاي مع المنتخب الليبي 12 أكتوبر الجاري، نكون مرتاحين، والتاريخ يرجح كفة الفراعنة، ولكن المنتخب الليبي جاهز أيضا للمباراة لأنه دخل معسكر طويل وصل لـ3 أشهر، وهي أطول فترة لمنتخب".