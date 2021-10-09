ناقد رياضي: مباراة مصر وليبيا صعبة جدا.. وليس أمامنا سوى الفوز

قال الناقد الرياضي محمد مراد، إن مباراة منتخب مصر ونظيره الليبي صعبة جدا، خاصة أنها الؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك لأن المنتخب الوطني ليس أمامه إلا الفوز بالمباراة.





وأضاف مراد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب على المنتخب الوطني الحصول على 3 نقاط عن طريق الفوز في المباراة، خاصة أن المتأهل هو أول المجموعة فقط، وبالتالي يجب تجميع أكثر عدد من النقاط.



