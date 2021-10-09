محمد موسى يوجه دعوة للمحامين: حمو بيكا تطاول على مصر

وجه الإعلامي محمد موسى، الدعوة لكل محامي مصر لتقديم بلاغات ضد مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك لتطاوله في ردوده على جمهوره عبر التعليقات على السوشيال ميديا، وكذلك قيامه بالتطاول على مصر في "الكومنتات".





وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن "حمو بيكا بيسوق عليكم الهبل، ماسك الطيبة عشان يكتر مشاهداته، كفاية بقا حرام عليكم بطلوا تهتموا بالناس دي اللي لوثت الوسط الفني بما يقدموه من إسفاف".



