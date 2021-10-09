ناقد رياضي: كيروش مدرب عالمي.. وأتوقع فوز المنتخب في مواجهة ليبيا

قال الناقد الرياضي محمد مراد،إن مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش "عالمي"، وهو كان مدير فني لأندية كبيرة مثل ريال مدريد وغيرها، كما درب لاعبين كبار مثل رونالدو وزيدان وآخرين، كما درب منتخبات كبرى مثل إيران وجنوب أفريقيا والبرتغال.





وأضاف محمد مراد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مباراة منتخب مصر ونظيره الليبي صعبة جدا، خاصة أنها الؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك لأن المنتخب الوطني ليس أمامه إلا الفوز بالمباراة، للحصول على 3 نقاط عن طريق الفوز في المباراة، خاصة أن المتأهل هو أول المجموعة فقط.



