محمد موسى يفتح النار على "بيكا": يا تبطل تمسك الحديدة أو أنا أبطل إعلام

قال الإعلامي محمد موسى، إن طريقة رد مغني المهرجانات حمو بيكا، على جمهوره عبر "السوشيال ميديا"، تدل على ثقافته المتدنية.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن حمو بيكا مكتفاش أنه بيرد على أحد رواد صفحته، ولكن كمان تطاول على الجمهور المصري وعلى الدولة المصرية، وللأسف اللي بيسمعوا القرف بتاعك أنت واللي زيك هما السبب أن واحد لو فيه صرامة في الحفاظ على الفن المصري مكناش سمعنا عنه في طبق اليوم ولا حتى في مجلة ميكي ماوس".



