Advertisements
محمد موسى لحمو بيكا: "دفعت الضرايب اللي عليك يا ساقط؟"
السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:04 ص
فتح الإعلامي محمد موسى النار على مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك عقب تطاوله على مصر من خلال تعليقاته على الجمهور في السوشيال ميديا.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مستنكرا "هل أنت دفعت للضرايب حقها في دخل اليوتيوب والفيسبوك بتاع صفحتك ولا لأ"، متابعا: "ده بلاغ مني للضرايب عشان البلد اللي مش عاجباك تاخد بقا حقها".
وكان حمو بيكا، قد تطاول على الجمهور في التعليقات عبر صفحته على "فيس بوك"، مخاطبا أحد الجمهور "أنا لو كنت في أي دولة غير مصر مكنتش هلاقي كومنت كله غل شبهك، وكنت هلاقي احترام وتقدير والحمد لله افتح اليوتيوب واتفرج على جمهوري خارج مصر عامل إزاي وبيحبني إزاي".