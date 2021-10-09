محمد موسى لحمو بيكا: "دفعت الضرايب اللي عليك يا ساقط؟"

فتح الإعلامي محمد موسى النار على مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك عقب تطاوله على مصر من خلال تعليقاته على الجمهور في السوشيال ميديا.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مستنكرا "هل أنت دفعت للضرايب حقها في دخل اليوتيوب والفيسبوك بتاع صفحتك ولا لأ"، متابعا: "ده بلاغ مني للضرايب عشان البلد اللي مش عاجباك تاخد بقا حقها".



