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مستشار "الموسيقيين" عن إيقاف حسن شاكوش: قصته انتهت خلاص

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:05 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين نهائي ولا رجعة فيه وغير مطروح للنقاش قصته انتهت خلاص.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حسن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهل وعدم تسليط الضوء أومتابعة مؤدي المهرجانات.  

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام  إلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدو المهرجانات. 

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