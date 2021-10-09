حفيد النقشبندي: سنلجأ للقضاء في واقعة "مروان إني ببابك"

قال أحمد ممدوح، حفيد المنشد الراحل سيد النقشبندي، إن عائلته ستلجأ للقضاء وسترفع قضية فيما يخص واقعة تحريف مغني الراب "شب جديد" لابتهال جده، والذي قال فيه "مروان إني ببابك قد بسطت يدي"، بدلا من "مولاي إني ببابك".





وأضاف النقشبندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدعوى ستكون ضد مغني الراب مروان بابلو، وذلك لأن ما حدث كان في حفله، وبالتالي سيتم محاسبته قانونيا، متسائلا: "أين كانت الرقابة والمصنفات في هذا الحفل، وكيف سمحت لهذا الأمر أن يحدث".



