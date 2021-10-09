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من المسؤول عن النكد الزوجي؟ خبيرة علاقات أسرية توضح

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
قالت هالة مكرم عضو اتحاد المحامين العرب والمتخصصة في الشأن الأسري، إن النكد الزوجي تقع مسئوليته على الزوجين لأن الحياة مشاركة ولا يمكن أن تقع المسئولية على طرف دون الآخر.

وأضافت هالة مكرم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل هو الأجدر أن يحتوى المرأة لأنه صاحب حكمة ويمتلك من القوة العقلية ما يؤهله لاحتواء المرأة وغضبها وإيجاد لغة حوار مشتركة بينهما.

وتابعت عضو اتحاد المحامين العرب، يجب على الزوجة أن تنصرف من أمام زوجها حالة غضبه واحتواء الأمر ومن أجل العبور بسفينة الحياة الأسرية إلى بر الأمان وعدم تفاقم الأمور واشتعالها، لافتة أن الحياة مشاركة بين الزوجين وعلى كلاهما المحافظة عليها.  

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