محمد موسى يهنئ مصطفى كامل بمناسبة خطوبة نجلته فرح

قدم الإعلامي محمد موسى، بخالص التهاني للفنان مصطفي كامل بمناسبة خطوبة نجلته فرح علي القبطان بحري يوسف عبد الحكيم.

وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الخطوبة تمت في فيلا الفنان الكبير مصطفي كامل بالمهندسين وسط لفيف من الأهل والأصدقاء.



