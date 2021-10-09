Advertisements
محمد موسى يهنئ مصطفى كامل بمناسبة خطوبة نجلته فرح
السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:10 ص
تقدم الإعلامي محمد موسى، بخالص التهاني للفنان مصطفي كامل بمناسبة خطوبة نجلته فرح علي القبطان بحري يوسف عبد الحكيم.
وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الخطوبة تمت في فيلا الفنان الكبير مصطفي كامل بالمهندسين وسط لفيف من الأهل والأصدقاء.
وأتم: "مرة تانية ألف مبروك فرحة خطوبة فرح يادرش وكمان ألف مبروك نجاح فتحي مصطفي كامل في بكالريوس الإعلام ربنا يفرح قلبك بكل ولادك يا أجدع مصطفي كامل".