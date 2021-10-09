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إغلاق طريق عزبة طامية بالفيوم يهدد حياة المواطنين.. ومحمد موسى يعرض القضية

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:12 ص
محمد موسى
محمد موسى
عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة عدد من أهالي عزبة طامية في محافظة الفيوم، من غلق طريق العزبة بداية من مدخل كشك، بسبب تطهير الترعة، ووضع أعمال الحفر على جانبي الطريق، مما أدى لإغلاقه تماما.

وأضاف الأهالي في شكواهم، أنهم يشعرون بالخوف من حدوث أي كارثة بالعزبة جراء غلق الطريق، مما يتسبب في عدم وصول أي سيارات للإطفاء والإسعاف أو حتى الأمن.

وناشد الأهالي، المسؤولين بالتدخل السريع، لرفع ما يعيق حركة الطريق، وفتحه أمام المواطنين.

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