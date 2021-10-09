محمد موسى: أهالي فرشوط بقنا يشكون تكرار انفجار خطوط مياه الشرب

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة أهالي فرشوط شمال قنا من مشكلة انفجارات خطوط مياه الشرب بشوارع فرشوط المتتالية والتباطؤ في حل المشكلة والتي يزيدها تفاقم حيث يشكو الأهالي من تسريب له 5 أيام.





وقالوا الأهالي إنهم تواصلوا مع المسؤولين أكتر من مرة دون أي استجابة أو تحرك ومازال هناك تسريب مياه والأهالي في حالة انزعاج وقلق خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة ضخ المياه مما يتسبب في انفجارات وتسريبات متتالية مع قلة نسبة الاستهلاك.



