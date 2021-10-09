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خبير أسري: المرأة لا تتحمل نكد زوجها.. وقراراتها سريعة وانفعالية
السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:24 ص
قال محمد ميراز، المحامي والخبير الأسري، إن النكد بشكل عام أمر مرفوض في المجتمع، ولا نستطيع الجزم بأن الزوجة هي السبب في النكد الحياة الزوجية.
وأضاف محمد ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يمكن القول إن الراجل هو الذي يقوم بدفع الزوجة للنكد من خلال أعماله أو تصرفاته، موضحا أن الزوجة يكون لديها دافع مشروع للنكد، من خلال بعض الأسباب.
وتابع، أن الزوج لديه قدرة تحمل لنكد الزوجة، ولكن العكس لا يحدث، فالزوجة لا تتحمل نكد الرجل أبدا، وفي هذه الحالة قد تطلب الطلاق أو تذهب للراحة في منزل أهلها، أو تأخد قرارات سريعة، وهو الأمر الذي قد يؤثر على الحياة الزوجية.