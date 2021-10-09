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خبيرة علاقات أسرية توجه نصائح للمرأة لاحتواء غضب الرجل

السبت 09/أكتوبر/2021 - 07:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
وجهت هالة مكرم عضو اتحاد المحامين العرب والمتخصصة في الشأن الأسري، عدة نصائح للمرأة من أجل احتواء زوجها عند الغضب والمحافظة على استقرار الأسرة ووأد المشكلات التي قد تنتج عن الصدام بين الزوجين عند الانفعال.

وأضافت هالة مكرم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوجة أن تنصرف من أمام زوجها حالة غضبه واحتواء الأمر من أجل العبور بسفينة الحياة الأسرية إلى بر الأمان وعدم تفاقم الأمور واشتعالها، لافتة أن الحياة مشاركة بين الزوجين وعلى كلاهما المحافظة عليها

وتابعت المتخصصة في الشأن الأسري، إن النكد الزوجي تقع مسئوليته على الزوجين لأن الحياة مشاركة ولا يمكن أن تقع المسئولية على طرف دون الآخر.

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