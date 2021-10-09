خبير أسري: هناك حلقة مفقودة تخلق مساحة للنكد بين الزوجين

قال محمد ميراز، المحامي والخبير الأسري، إن هناك حلقة مفقودة بين الزوجين تؤدي لوجود مشكلات بينهما، كما تسبب النكد، حيث يبحث كل طرف عن حقوقه فقط أو ما يريده، دون معرفة رغبات وحقوق شريكه.

وأضاف محمد ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، النكد بشكل عام أمر مرفوض في المجتمع، ولا نستطيع الجزم بأن الزوجة هي السبب في النكد الحياة الزوجية، ولا يمكن القول إن الراجل هو الذي يقوم بدفع الزوجة للنكد من خلال أعماله أو تصرفاته.



